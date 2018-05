CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA I Dioscuri sono già preoccupati dagli attacchi internazionali. Ma Luigi Di Maio e Matteo Salvini reagiscono in maniera diversa a queste euro-critiche che stanno piovendo. Il capo grillino: «In Europa non devono temere il nostro contratto. Racchiude la volontà popolare e non ha nulla di allarmante». Il leader del Carroccio è più combat, quasi arriva a prefigurare la possibilità di una piazza anti-Ue: «Si rispetti la volontà popolare o non staremo a guardare». Intanto però i due non trovano il nome giusto per Palazzo...