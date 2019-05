«La fiducia si è pesantemente incrinata serve un tagliando per capire cosa fare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Viceministro Rixi, la Lega in base agli exit poll è il primo partito tra il 28 e il 30% e i 5Stelle rischiano di essere sorpassati dal Pd. Adesso cosa succede?«Queste elezioni dimostrano che la Lega è l'unica forza credibile e in grado di rafforzarsi pur stando al governo. Ci aspettiamo che le priorità che abbiamo indicato in questi ultimi mesi diventino l'agenda di tutto l'esecutivo».Pensate di tornare a lavorare come se nulla fosse, dopo che vi hanno chiamato corrotti e mafiosi?«Il rapporto di fiducia si è pesantemente incrinato. Per...