La competition giallo-verde

IL CASOROMA L'ultimo duello tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è, a sorpresa, sui rapporti con gli industriali e il mondo delle imprese. Dopo che per mesi il governo giallo-verde ha snobbato il dialogo con gli imprenditori, i due vicepremier adesso se li contendono. E non manca un nuovo step del braccio di ferro sulla Tav: ora Salvini cavalca l'ipotesi del referendum.Il capo 5Stelle non ha preso bene l'attivismo del leader leghista. Così, di buon mattino, parte all'attacco indossando i panni di ministro dello Sviluppo e stigmatizzando...