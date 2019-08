L'ultimo pressing di Di Maio ma Conte verso le dimissioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Le sorprese, tantomeno con i giallo-verdi, non sono mai da escludere. Ma a meno di un clamoroso colpo di scena, questa sera dopo il dibattito in Senato, Giuseppe Conte salirà al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Aprire la crisi. E divorziare, una volta per tutte, dal «traditore» Matteo Salvini. «È una questione di dignità personale e istituzionale», ha spiegato.Eppure, ancora ieri sera, Conte veniva descritto «in dubbio». E non perché il premier non voglia chiudere con il capo della Lega che oggi, durante il...