L'INCIDENTEAZZANO DECIMO (PORDENONE) Dramma per la cantante Asia Sagripanti, friulana finalista e quarta classificata nell'edizione 2018 del talent show The voice che ieri mattina ha travolto e ucciso in auto un corista che si trovava in sella alla sua bicicletta. L'incidente stradale è avvenuto a mezzogiorno ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, ma sembra che all'interno dell'abitacolo dell'auto guidata dalla cantante 19enne fosse appena entrata una vespa. La giovane si sarebbe...