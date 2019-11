CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEVENEZIA Ha visto l'acqua salire, inesorabile, nel nartece della Basilica di San Marco. Centimetro dopo centimetro, superare, ieri mattina, abbondantemente il mezzo metro. E in serata sarà oltre un metro. Sommergere le basi delle colonne bizantine appena restaurate. Lambire anche cappella Zen, salvata solo dalle pompe che sputavano getti d'acqua salata. A quel punto Pierpaolo Campostrini, procuratore di San Marco con delega ai servizi tecnici, non ce l'ha più fatta, ha voluto far vedere lo scempio anche a chi, a Roma, ha in mano il...