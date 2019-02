Israele, palestinese uccide figlia di rabbino Netanyahu: «È un attentato terroristico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO ROMA Un atroce delitto di una ragazza potrebbe essere classificato come «un attentato terroristico». O almeno così prospetta il premier Benyamin Netanyahu a Tekoa (presso Betlemme, in Cisgiordania) durante la visita di condoglianze alla famiglia di Ori Ansbacher, 19 anni, figlia di un noto rabbino uccisa in un bosco vicino a Gerusalemme.LA CONFESSIONEIl presunto assalitore - il palestinese Arafat Irfaya, 29 anni, originario di Hebron - è da venerdì nelle mani dei servizi di sicurezza israeliani. Ha ricostruito il delitto e ha...