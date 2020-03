Sono stati quattro, ieri, i nuovi contagi da Coronavirus in Friuli Venezia Giulia: due a Trieste e due a Gorizia. Il conto sale quindi a 18 pazienti risultati positivi al doppio tampone previsto dal protocollo del sistema sanitario regionale. Solo due di essi sono ricoverati in ospedale: si tratta del sacerdote del seminario di Udine e del consigliere regionale del Pd Igor Gabrovec. Non sono in gravi condizioni. La positività al Coronavirus di Gabrovec ha costretto altri otto consiglieri regionali (Sergio Bolzonello, ex sindaco di Pordenone, Franco Iacop, Francesco Russo e Diego Moretti del Pd, Giampaolo Bidoli e Massimo Morettuzzo del Patto per l'Autonomia, infine i leghisti Stefano Mazzolini e Antonio Lippolis) all'isolamento domiciliare. L'organo legislativo resterà paralizzato almeno sino a domenica. Bolzonello martedì sera ha assistito alla Dacia Arena di Udine alla partita di Serie B tra Pordenone e Juve Stabia ed è rimasto in tribuna nonostante fosse già a conoscenza della positività al tampone del collega. Gabrovec, dal suo letto dell'ospedale Maggiore di Trieste, ieri ha chiesto scusa ai consiglieri regionali: «Sono rammaricato - ha detto -, nemmeno il mio medico pensava al Coronavirus. Ora vi prego di non infierire. Ho solo la febbre, penso di essere dimesso venerdì».

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA