In gara a 103 anni: la vita è un salto lunghissimo

LA STORIAJESOLO Un mito vivente. O più semplicemente una stella dell'atletica leggera in grado di incantare il pubblico dello stadio Picchi tra ovazioni e continue richieste di selfie. Lui è Giuseppe Ottaviani, il meno giovane dell'intera manifestazione, così come ama definirsi, con i suoi 103 anni compiuti lo scorso maggio, arrivato a Jesolo per partecipare ai campionati di atletica leggera, categoria master, in svolgimento fino a domani nella città balneare e negli impianti di Eraclea e Caorle. Il marchigiano di Sant'Ippolito, classe...