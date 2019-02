«Il sistema immunitario reagisce con più energia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«La speranza è che questo vaccino consenta ai pazienti vaccinati di controllare l'infezione da Hiv per tutta la vita senza bisogno di farmaci». A parlare è Giovanni Maga, direttore del laboratorio di Virologia Molecolare presso l'Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche di Pavia. Professore, in che modo questo vaccino può aiutare a contrastare l'Hiv? «Si tratta di un vaccino terapeutico che è in grado di stimolare il sistema immunitario della persona già infetta a reagire con più forza, potenziando e, in...