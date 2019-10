IL RITO SOLENNE dal nostro inviato TRIESTE Due nuvole, due soltanto, in un

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RITO SOLENNEdal nostro inviatoTRIESTE Due nuvole, due soltanto, in un cielo azzurro che è un regalo, in questi giorni d'autunno. Due soltanto, isolate ma vicine, come a voler rappresentare le due anime di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, i due poliziotti uccisi il 4 ottobre in Questura a Trieste che ieri la città e l'Italia hanno salutato per l'ultima volta. Una città liberata in tempo dalla pioggia ha pianto, applaudito, circondato d'amore due famiglie distrutte e uno Stato ancora stordito da un duplice omicidio che resterà, più di...