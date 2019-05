CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Una maggioranza che contiene due linee non poteva non prodursi, prima o poi, in un Consiglio dei ministri in due atti. Uno pomeridiano, senza premier e pochi ministri. L'altro serale con Conte, Di Maio e Salvini, ma senza Giancarlo Giorgetti che ha preferito restare a Milano. D'altra parte, sostengono i collaboratori del sottosegretario leghista, Conte sapeva dell'assenza di Giorgetti al Consiglio dei ministri. E quindi la sfida del premier («se sono di parte me lo dica stasera in Cdm»), avviene in assenza del presunto...