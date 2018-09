CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENA ROMA Quando Beppe Grillo ha canzonato l'opposizione dicendo che ce n'era più dentro il governo che su banchi a lei dedicati, tornava in campo. Non è il tempo dei passi di lato, ma quello dell'interventismo massimo per l'ex comico genovese. E l'incontro con l'ex presidente dell'Uruguay Pepe Mujica, incona della sinistra globale, è la sua personalissima risposta al bilaterale tra Matteo Salvini e Viktor Orban, che Grillo sa benissimo, molti dei suoi hanno mal digerito. Primo fra tutti Roberto Fico che si è autodefinito ciò che...