CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA A volte la notizia sta nei silenzi. Così non è un caso che dopo aver imposto un'accelerazione alla nomina dei sottosegretari e completato la squadra del governo, Giuseppe Conte non abbia annunciato per la settimana prossima vertici con Luigi Di Maio e Dario Franceschini. O qualche cabina di regia o consiglio di gabinetto. Nella testa del premier, il governo giallo-rosso non sarà retto da un triunvirato come è accaduto con il Conte I, quando l'avvocato del popolo si riuniva a palazzo Chigi assieme a Di Maio e Matteo...