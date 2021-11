Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PUNTOVENEZIA Treni regionali, autobus, tram, vaporetti: il Green pass (nella sua versione cosiddetta base, cioè ottenibile anche con un tampone negativo) sarà obbligatorio su tutti i mezzi. Continua però il pressing per escludere dall'obbligo del certificato verde i collegamenti con le isole. E poi bisognerà capire chi farà i controlli (e chi li pagherà) e se le regole varranno anche per gli scolari che usano i trasporti pubblici per...