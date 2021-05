Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONEBELLUNO «La presente per informarvi di aver già comunicato al legale la mia volontà di rinunciare al ricorso proposto, nell'interesse oltre che mio di altre persone, nei confronti di questa azienda, e così la mia decisione di ritirarmi da qualsiasi azione riguardante l'obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie come previsto da decreto legge 44 del primo aprile». Ha preso le distanze, Sergio Bissoli,...