Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA COLLEZIONEMILANO Felpa e hijab unisex. Maglioni XXL e tute. Nelle banlieu delle città come in sala di registrazione. Per andare in strada o stare ore davanti alla play. In qualsiasi parte del mondo. Il guardaroba secondo Ghali nasce per una cru internazionale e multietnica. E parla (anche) arabo. «Quando ero piccolo e venivo preso in giro - ha raccontato Ghali al lancio milanese della sua collezione per Benetton - non avevo nessuno che...