IL MOVIMENTOROMA L'unico contatto con il Pd di Luigi Di Maio passa dall'Amazzonia. In una giornata di silenzio strategico il leader M5S pubblica un post per criticare il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, riferimento politico di Matteo Salvini. Stop. Per il resto, il vicepremier interrompe le comunicazioni e passa la giornata fuori Roma in stretto contatto con Vincenzo Spadafora. La linea ufficiale non cambia: «C'è solo il Conte-bis sul tavolo». Un gioco di nervi con il Pd che rischia però di portare dritti tutti alle urne. Nelle...