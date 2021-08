Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL COLPOTREVISO Il coltello puntato addosso, anche alla gola, da tre rapinatori incappucciati che si sono introdotti come ninja in camera da letto. E i risparmi messi da parte per la vecchiaia - 4mila euro in contanti nascosti in armadi e cassetti - che si volatilizzano in pochi istanti, consegnati agli aguzzini, obbedendo agli ordini impartiti in modo perentorio: «Vogliamo i soldi, dateceli e ce ne andiamo». Attimi di puro terrore per...