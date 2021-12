Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPADOVA Stordita, ipnotizzata, abusata. Il tutto dentro il suo negozio, in pieno giorno, per opera di uno sconosciuto che si è finto un rappresentante di commercio e che ora è in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata. L'episodio si è consumato il 30 novembre in una rivendita nella Bassa Padovana, dove in quel momento si trovava solo la titolare, una donna di trent'anni.LA MESSINSCENAA metà mattina si è presentato un...