«I neri non entrano», stabilimento balneare chiuso per razzismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOCHIOGGIA (VENEZIA) «Sei di colore, tu non entri». Dopo spiaggetta nera, l'apartheid balneare. Siamo sempre a Sottomarina, dove ieri su disposizione del questore di Venezia, polizia e carabinieri hanno chiuso per 15 giorni il Cayo Blanco uno dei locali sulla spiaggia più gettonata fra i giovani, e non solo, del litorale. E la motivazione della misura cautelare non lascia dubbi: «Il provvedimento è conseguente alla escalation di episodi razzisti e violenti ai danni degli avventori». E così la località di mare chioggiotta si...