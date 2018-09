Folle sfascia un quadro in testa a Marina Abramovic

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOFIRENZE Brutta domenica per Marina Abramovic: aggredita a Firenze, all'uscita di Palazzo Strozzi, e censurata da Facebook per le sue performance con persone svestite, che qualcuno aveva rilanciato in rete. Cominciamo dall'aggressione, per fortuna avvenuta senza alcun danno. L'artista aveva appena concluso di firmare le copie di un libro in inglese con le sue interviste dal 1978 al 2018; stava uscendo dal palazzo, quando un tale si è avvicinato, e le ha frantumato sulla testa la tela di un quadro. Era un ritratto di lei, dipinto da lui:...