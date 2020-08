FIRENZE Sospetti sulla natura dei rapporti intrattenuti tra un docente di un liceo di Firenze e una sua alunna di 17 anni. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte della squadra mobile della questura fiorentina.

A rivolgersi alla polizia sarebbe stata la stessa preside dell'istituto, dopo che sulla sua scrivania erano comparse alcune lettere anonime che denunciavano atteggiamenti equivoci tra i due. La vicenda risale ad alcuni mesi fa, quando tra gli studenti avrebbero cominciato a circolare voci di un rapporto tra l'alunna e il professore. In merito all'asserita relazione, tuttavia, al momento non sarebbero state trovate prove certe da parte degli investigatori.

Se le accuse avanzate dalle segnalazioni anonime venissero confermate dalle indagini, il prof, quarantenne, rischierebbe di finire sul registro degli indagati con l'accusa di atti sessuali con minorenne. Il codice penale, che fissa a 16 anni l'età oltre la quale il rapporto consenziente è lecito, innalza infatti l'età a 18 anni nel caso in cui tra le due persone vi sia una relazione di affidamento legata a motivi di istruzione, come appunto tra studente e docente.

Per fare luce sulla vicenda, denunciata dalla preside pochi giorni prima che scattasse il lockdown, gli agenti della mobile avrebbero ascoltato anche i genitori della studentessa e alcuni compagni di scuola.

