Donazzan: «Mattarella valuti di sciogliere l'Anpi». È bufera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOVENEZIA Non si placa la bufera su Anpi. Prima il ministro Matteo Salvini che mette in discussione i finanziamenti pubblici all'associazione e ieri l'assessore veneto Elena Donazzan che ha fatto appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché valuti lo «scioglimento dell'Anpi per aver negato l'esistenza delle foibe e per difendere la memoria di Norma Cossetto, trucidata dalle truppe titine». Una posizione emersa dopo «le recenti dichiarazioni dei direttivi padovani e veneziani dell'Anpi contro la ricostruzione...