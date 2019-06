Cortina, giochi di potere La caccia ai voti decisivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaE pare che a Losanna ci sarà anche il Capo dello Stato. Non in carne ed ossa, perché Sergio Mattarella dovrebbe comparire attraverso un video, ma sarà comunque una presenza importante. Il segno che la candidatura di Milano-Cortina ha l'appoggio del Governo, dell'intera nazione.Magari qualcuno dirà che non serviva, c'era già il sondaggio commissionato dal Cio a testimoniare che i Giochi in Italia sono graditi: come reso noto lo scorso aprile dalla Commissione Morariu, l'83% degli intervistati si è detto favorevole...