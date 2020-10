Coprifuoco in tutto il Lazio allo scoccare della mezzanotte, si comincia domani. E tornano le lezioni in video-chat per il 50% dei liceali, fatta eccezione per le matricole del primo anno. Per le università, il 75% degli studenti dovrà seguire i corsi davanti al pc. Sono le misure contenute nell'ordinanza firmata ieri notte dal governatore Nicola Zingaretti, insieme al ministro della Sanità, Roberto Speranza. A partire dalla notte tra il 23 e il 24 ottobre saranno vietati «gli spostamenti in orario notturno sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo». A Roma e nelle altre province ci si potrà muovere solo per «comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d'urgenza, ovvero per motivi di salute». Torna l'autocertificazione: il facsimile si potrà scaricare, probabilmente già oggi, sul sito internet della Pisana (www.regione.lazio.it).

Da lunedì per gli studenti di tutte le scuole superiori, torna la tele-didattica. Ogni istituto dovrà organizzarsi in modo che metà degli alunni - «con esclusione degli iscritti al primo anno», specifica la Regione - studi da remoto col computer. La quota di didattica a distanza è più alta per gli universitari: negli atenei si arriverà al 75% dei corsi online, «con esclusione delle attività formative che necessitano della presenza fisica o l'utilizzo di strumentazioni», come i laboratori. L'ordinanza di Zingaretti aumenterà anche i posti letto per i malati Covid. Posti ormai in esaurimento. La rete sarà allargata ad altri ospedali pubblici e saranno reclutate strutture private, «fino al raggiungimento di 2.913 posti letto di cui 552 dedicati alla terapia intensiva e sub-intensiva». Oggi nel Lazio i pazienti ricoverati sono 1.355, di cui 129 in rianimazione.

