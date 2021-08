Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Gentile direttore,nell'articolo Le tensioni del Carroccio - Villanova: leghisti no vax? Ora si muova il segretario, appare l'accostamento del sottoscritto a posizioni negazioniste e no vax. Poiché dette affermazioni, con particolare evidenza per quelle in prima pagina (Tensioni nel partito per le posizioni dei deputati Coin e Bazzaro contrari ai vaccini e al green pass) risultano totalmente false, con particolare riferimento ai vaccini e a...