Arresto confermato, lui nega la violenza

LA CONVALIDAVENEZIA Ha negato qualsiasi forma di violenza sessuale e raccontato di aver avuto un rapporto consenziente con quella ragazzina conosciuta poco prima. Ma per il gip di Venezia, Roberta Marchiori, Mohamed Gueye, il 25enne senegalese arrestato con l'accusa di aver violentato una 15enne sulla spiaggia di Jesolo, deve restare in carcere. Per il quadro indiziario raccolto dalla Procura, per la pericolosità sociale dell'uomo con il suo passato di precedenti vari, per il rischio che possa scappare e sottrarsi alla giustizia. Ieri l'uomo...