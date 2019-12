«Alla dogana serve una deroga per il made in Italy di qualità che produce salute e benessere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Vino, pomodoro, pasta, formaggi e olio d'oliva: nel Regno Unito il made in Italy è un marchio di successo grazie anche alle imprese agroalimentari venete. Per questo Daniele Salvagno, presidente regionale di Coldiretti, è più che allarmato per i possibili effetti della Brexit: «Sono preoccupatissimo. L'uscita di Londra dall'Unione Europea rischia di causarci dei seri problemi, pertanto dobbiamo cercare di evitare qualsiasi ulteriore ostacolo doganale». Il numero uno degli agricoltori veneti parla per esperienza vissuta: «Produco olio e...