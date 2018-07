Addio a Valmarana, il conte che salvò la villa Rotonda creata dal Palladio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOVENEZIA Lodovico di Valmarana se ne è andato a 92 anni per i postumi di una broncopolmonite, circondato dall'affetto della moglie, dei due figli e dei quattro nipoti. I funerali si sono svolti ieri in forma strettamente privata a Venezia, e con lui se ne va non solo un importante esponente del patriziato veneto, ma l'uomo che dedicò gran parte della sua vita al restauro e alla valorizzazione della Rotonda palladiana di Vicenza, rientrante tra le proprietà familiari insieme alla villa di Saonara realizzata da Giuseppe Jappelli...