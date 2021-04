Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPADOVA «Se questo è l'antipasto, figuriamoci primo e secondo». La battuta, amarissima, circola tra molti medici padovani. No, i dottori non parlano del menù che da domani potremo ordinare al tavolo del ristorante. L'antipasto è rappresentato dalle ripetute scene di assembramenti a cui abbiamo assistito ieri pomeriggio in centro a Padova, con centinaia di ragazzi ammassati davanti ai locali e sulle gradinate di piazza dei Signori....