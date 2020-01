21 ottobre

Dopo aver accompagnato la bambina all'asilo, alle 9,

Samira è passata dalla vicina - l'ultima ad averla vista - alle 10 per prendere dei vestitini usati che, in seguito, ha riposto in casa. Di lei e della sua bicicletta, dopo quell'incontro, non c'è più traccia. Il giorno dopo il marito ne ha denunciato la scomparsa.

30 ottobre

La procura di Rovigo apre un fascicolo per sequestro di persona. I Ris di Parma eseguono i rilievi nella casa.

9 dicembre

Mohamed Barbri denuncia il ritrovamento nel fossato della statale 16 di una scarpa che la moglie indossava al momento della scomparsa.

18 dicembre Barbri è indagato a piede libero per omicidio e occultamento di cadavere.

Il marito di Samira e il suo avvocato, Daniele Pizzi, ritrovano - sempre nello stesso punto del fossato della statale 16 in cui avevano scoperto la scarpa e il portachiavi della donna - anche una sua collanina d'oro strappata. I carabinieri eseguono nuovi rilievi.

1 gennaio

Mohamed esce di casa con la sua bicicletta. Il cellulare di Mohamed risulta spento. L'ultima cella agganciata è quella di Stanghella. La famiglia di Samira chiama i carabinieri e denuncia la scomparsa di Mohamed.

2 gennaio

Mohamed chiama il cugino: è a Barcellona

13 gennaio

Barbri viene arrestato a Madrid e 10 giorni dopo viene estradato in Italia

