Aggredita e violentata, marocchino espulso dall'Italia: imbarcato sul volo per Casablanca

- Era accusato dinei confronti di una ragazza di Thiene per un fatto avvenuto nell'agosto scorso, quando nella località vicentina l'aveva aggredita, in stato di alterazione dopo aver consumato sostanze alcooliche e stupefacenti. Dopo la denuncia della giovane i Carabinieri della compagnia di Thiene hanno individuato l'uomo, un. Ieri, 13 settembre, è stato rintracciato dai militari del Nucleo operativo e radiomobile e scortato in Questura a Vicenza. A seguito di quanto accaduto, su disposizione del Questore l'Ufficio immigrazione ha dato esecuzione alla sua espulsione dal territorio nazionale. Il 25enne è statoPer i prossimi 10 anni non potrà più fare ingresso in Italia.