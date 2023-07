Tav a Vicenza, ok al tracciato definitivo: ecco come attraverserà la città

VICENZA - È stato approvato, con ordinanza del Commissario Straordinario, Vicenzo Macello, il progetto definitivo dell'attraversamento di Vicenza, secondo di tre lotti funzionali della linea Tav AV/AC Verona-Padova e prosecuzione del lotto Verona-bivio Vicenza, già in corso di realizzazione. Lo annuncia Rfi. L'attraversamento di Vicenza si sviluppa per circa 6,2 km di nuova linea dal Comune di Altavilla Vicentina fino alla stazione di Vicenza, prevedendo inoltre il rinnovo di 4,8 km della linea esistente ed è diviso in due lotti costruttivi: Il primo lotto costruttivo, interamente finanziato, comprende la realizzazione di opere civili e degli impianti tecnologici propedeutici alla deviazione della linea storica e di stazione, nonché l'attivazione delle viabilità di via Olmo, via dell'Oreficeria e via dell'Arsenale, e del nuovo servizio di Trasporto Pubblico Locale (Tpl).

Il secondo lotto, ancora da finanziare, prevede il completamento delle opere civili, degli impianti tecnologici necessari all'attivazione della nuova Linea AV/AC e del piano regolatore di stazione, la risoluzione delle interferenze con pubblici servizi, nonché le attività necessarie all'attivazione delle principali viabilità di via Maganza, viale Sole-Scaligeri e viale Camisano.