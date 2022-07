Musei gratuiti e spettacoli scontati: per gli universitari città più “easy”

VICENZA - Olimpico e basilica palladiana gratis, teatro e e spettacoli a 7 euro, cinema all'aperto a Santa Corona a 5,50. Basta avere la Vi-University card. Gratuita, nominativa, valida un anno con possibilità di rinnovo. Bisogna studiare nel polo universitario cittadino o essere residente in provincia e studiare altrove, anche all'estero.

Vicenza apre le porte agli universitari. Non solo ai 5 mila che frequentano l'ateneo di viale Margherita, ma anche a quelli vicentini iscritti in facoltà italiane e straniere.

Un'estate di sconti e ingressi gratuiti nei musei civici, ma non solo. Per la rassegna invernale del cinema Odeon, per esempio, il biglietto scenderà a 5 euro. Per quella di prosa e danza del teatro comunale - stagione 2022/2023 - sarà di 7. La riduzione a 7 euro verrà applicata anche al ciclo degli spettacoli classici in programma dal 18 settembre al 16 ottobre al teatro Olimpico.

Insomma, una serie di agevolazioni per rendere più attrattivo e interessante il capoluogo. Agevolazioni che, come detto, culminano con i musei. La card consente l'ingresso, una sola volta, nei siti del circuito museale come pinacoteca di palazzo Chiericati, Gallerie di palazzo Thiene, museo naturalistico archeologico, quelli del gioiello e del Risorgimento e della Resistenza. New entry, il torrione di Porta Castello.

«La Vi-University card è stata pensata per promuovere la conoscenza del patrimonio artistico-culturale della città e incentivare la partecipazione agli eventi da parte dei giovani studenti - ricorda l'assessore alla cultura Simona Siotto - Desideriamo che le associazioni culturali del territorio capiscano l'importanza di questo strumento per coinvolgere la fascia di pubblico degli universitari. Le invito ad aderire proponendo sconti per i tanti eventi in programma».