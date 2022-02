Le ceneri di Vitaliano Trevisan tumulate a Sandrigo, l'amico Viali: «Non ha potuto riposare nella "sua" Vicenza»

VENEZIA - Sepoltura negata, o impossibile per le normative, a Vicenza, ma realizzata a Sandrigo. Ora Vitaliano Trevisan può riposare in pace nel camposanto della cittadina vicentina, che si trova tra Vicenza e Marostica.

Lo ha reso noto, in un messaggio all'Ansa, Giorgio Viali, filmmaker e sceneggiatore di Vicenza: «Il 7 febbraio 2022, alla fine, in una giornata con un forte vento tagliente, le ceneri di Vitaliano Trevisan hanno trovato tumulazione al cimitero di Sandrigo». «Dopo la riservatezza - prosegue Viali - imposta dai parenti, le incertezze degli amministratori locali, gli avvocati, l'impresa funebre, la stampa inesatta, adesso forse è tempo anche per chi lo conosceva di poter sapere che è stato tumulato. È tempo ora di ricordare degnamente questa figura», conclude Viali.

APPROFONDIMENTI IL RITRATTO Vitaliano Trevisan, l'improvviso addio ad uno spirito libero: chi... LUTTO NELLA CULTURA È morto lo scrittore-regista Vitaliano Trevisan, aveva 61 anni

Trevisan, 61 anni, famoso per il romanzo «I quindicimila passi» e per la sceneggiatura e l'interpretazione di «Primo amore» di Matteo Garrone, era morto il 7 gennaio scorso, in solitudine, nella sua abitazione a Campodalbero (Vicenza). Sulla sua sepoltura nei giorni scorsi vi erano state alcune polemiche locali, per l'impossibilità burocratica di una tumulazione a Vicenza.