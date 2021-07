Tubo del gas rotto: intervento dei pompieri a Grisignano

GRISIGNANO DI ZOCCO (VICENZA) - Intervento dei pompieri per la rottura di un tubo del gas in via dei Pioppi a Grisignano del Zocco. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto alle 8.30 di oggi, mercoledì 21 luglio 2021. La zona è stata delimitata, mentre la perdita è stata parzialmente interrotta per la chiusura di una valvola da parte di un tecnico della rete gas. Sono ora in corso gli scavi per l’individuazione a monte della tubazione per mettere in sicurezza la condotta.