Villa Valmarana ai nani, 1.000 euro per le nozze in foresteria, per la basilica ne servono 2000

VICENZA - Sposarsi in foresteria o nella sala di Ifigenia? Sì, ma prima mano al portafoglio: la coppia deve sborsare mille euro. Villa Valmarana ai nani a Vicenza, celebre per gli affreschi di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, raddoppia la location per nozze e unioni civili. Il via libera del Comune va ad arricchire l'elenco dei luoghi prestigiosi del capoluogo berico in cui è possibile convolare a nozze. Si va dai palazzi alla basilica. E ad ambienti diversi corrispondono tariffe diverse.

La più economica resta la sala degli Stucchi di palazzo Trissino, sede dell'amministrazione. Gratis nei feriali, costa 500 euro nei festivi. Per il giardino del teatro Olimpico, uno dei gioielli palladiani del centro, servono invece mille euro. E se piove? Nessun problema, ci si trasferisce all'odeo del teatro.

Mille euro anche per l'auditorium di villa Guiccioli a Monte Berico, che ospita il museo del Risorgimento e della Resistenza. Stesso prezzo per la Rotonda, altra perla di Andrea Palladio.

Più cara la sala dello Zodiaco di palazzo Chiericati, nel quale sorge la pinacoteca civica. In questo caso la spesa è di 1500 euro. Per dirsi sì nella terrazza panoramica della basilica di piazza dei Signori - o nella domus comestabilis in caso di maltempo - la cifra sale a duemila euro.

Insomma, ce ne sono per tutte le tasche. I giorni individuati per le celebrazioni sono il giovedì e il sabato, anche se possono variare in base alla disponibilità dei locali. L'anno scorso si sono registrati 137 matrimoni in sala degli Stucchi (8 unioni civili), 6 all'Olimpico e uno a villa Valmarana. Maggiori informazioni sul sito del Comune di Vicenza.