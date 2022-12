Icm-Maltauro, bonus di 200.000 euro in voucher ai dipendenti

VICENZA - Il gruppo Icm-Impresa Costruzioni Maltauro, top player italiano nel settore delle costruzioni, che comprende società attive nei grandi lavori di ingegneria civile, industriale e infrastrutturale, conferma l’impegno concreto a supporto dei propri dipendenti, attraverso il rafforzamento delle politiche di welfare aziendale. Ammonta infatti a circa 200.000 euro il valore complessivo del bonus erogato a dicembre in favore dei propri dipendenti, che potranno usufruirne tramite l’utilizzo di voucher, utilizzabili in un ampio circuito di esercizi commerciali.

Un’attenzione particolare rivolta alla sostenibilità sociale, che si coniuga con il percorso avviato negli ultimi anni per ringiovanire e ampliare l’organico aziendale, che oggi conta circa 820 persone. In Italia sono assunte circa 480 persone con un’età media di 48 anni e un tempo di permanenza medio in azienda di 7 anni. Il percorso include inoltre ambiziosi obiettivi per quanto riguarda la riduzione del gender gap, argomento di particolare rilevanza nell’ambito di un settore come quello edilizio, tradizionalmente orientato al maschile: la presenza femminile in azienda - soprattutto in sede, nei quadri tecnici o di staff dei cantieri – è attualmente in aumento e nel 2022 si attesta al 12%, con un’età media di 42 anni.