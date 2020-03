Tre nuovi decessi nelle ultime ore nell'Ulss 7: il totale è salito a otto

VICENZA - Tre nuovi decessi per coronavirus si sono verificati nelle ultime ore di oggi (martedì 17 marzo), in provincia di Vicenza, tutti nell'ambito dell'Ulss 7, uno a Santorso (si tratta del primo in assoluto) e 2 ad Asiago.



Nel dettaglio una donna di 98 anni, residente a Lusiana-Conco, è morta all'ospedale di Asiago dove era ricoverata dal 3 marzo scorso. Questa mattina un 86enne di Piovene è spirato all'ospedale di Santorso dove era ricoverato dal 15 marzo infine nel pomeriggio una 92enne, residente ad Asiago, è morta all'ospedale di Asiago dove era ricoverata dal 1 marzo. Si tratta di pazienti che presentavano già altre gravi patologie e un quadro clinico compromesso.



Con questi tre il totale di decessi nella provincia di Vicenza sale a 8, così distribuiti: 1 al San Bortolo di Vicenza (una donna proveniente dal nosocomio di Arzignano), 2 a Bassano del Grappa (ci cui uno proveniente da Castelfranco Veneto, quindi da un'altra Ulss), 1 a Santorso e 4 ad Asiago. All'ospedale di Vicenza sono sempre 22 i ricoverati, a cui si aggiungono 19 pazienti in terapia intensiva.



Particolarmente critica risulta essere la situazione proprio nell'Ulss 7: sempre nel pomeriggio di oggi è stato segnalato un nuovo focolaio nella casa di riposo Villa Aldina di Rossano Veneto e un incremento di pazienti positivi nel reparto di medicina dell'ospedale di Asiago.