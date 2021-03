Bar chiusi e centro vuoto, è allarme sicurezza: in campo le guardie giurate

VICENZA - Bar, ristoranti e negozi chiusi. In questi giorni il centro storico di Vicenza è mezzo vuoto. E più esposto a furti e spaccate, sia nelle case che nelle attività commerciali.

Insomma, se non è allarme, poco ci manca. Così il sindaco Francesco Rucco ha deciso di intensificare la vigilanza con le guardie giurate che, dal 25 marzo, pattuglieranno piazze e strade per segnalare alle forze dell'ordine degrado ed eventuali criticità. Gratis. «I gruppi Civis e Battistolli, come segno di vicinanza alla città in questo periodo complesso, hanno dato la disponibilità ad aumentare i controlli», spiega il primo cittadino.

Parola d'ordine è sicurezza. Come nella primavera del 2020, quando l'Italia era in pieno lockdown, il capoluogo berico rilancia dunque un servizio che rientra nel programma “Mille occhi sulla città”, siglato lo scorso anno con prefetto, questore e Provincia.

Le pattuglie saranno in azione dalle 7 alle 21, sia in auto che a piedi. Soddisfatti gli operatori: «Il primo obiettivo che ci dobbiamo porre - conferma Nicola Piccolo, presidente della delegazione di Vicenza di Confcommercio - è dare a imprenditori, collaboratori e ovviamente ai cittadini, la massima percezione di vivere in un luogo sicuro».