Senza patente abbatte balaustra a Monte Berico: multata di 5.150 euro

VICENZA - Nel giro di poche ore si è definitivamente chiarita la vicenda dell'abbattimento della balaustra in pietra del piazzale della Vittoria di Monte Berico a Vicenza, avvenuta nella notte tra domenica e lunedì: il grave danneggiamento è stato provocato dall'incauta manovra di una ragazza - N.A.F., 19 anni di origine libica e residente in città - priva di patente. Sarà l'assicurazione del mezzo a risarcire il Comune, mentre per la giovane è scattata una multa di 5.152 euro per guida senza patente e mancato controllo del veicolo.



E' stata la polizia locale del capoluogo berico a mettere in ordine tutti i tasselli della vicenda, dopo aver ricevuto dalle Volanti della Questura, intervenute sul posto l'altra notte, il numero di targa dell'Alfa Romeo rossa vista da un testimone abbattere la balaustra ed aver confrontato la testimonianza con le immagini della telecamera di videosorveglianza installata di recente a Monte Berico.



L'auto è risultata appartenere a una ragazza di 26 anni residente a Vicenza, ma domiciliata a Brescia. Rintracciata e informata dei fatti, la giovane ha indicato in H.M. 28 anni, di origine pakistana residente in città, l'amico a cui aveva lasciato in uso il mezzo. Contattato a sua volta, quest'ultimo ieri pomeriggio ha raggiunto il comando di contra' Soccorsetto per chiarire la sua posizione e quella di colei che è risultata la responsabile del danneggiamento. E' così emerso che il 28enne è sceso dal veicolo con una delle amiche, lasciando la chiave in macchina. Poco dopo la seconda ragazza, N.A.F., si è messa alla guida dell'auto e ha cominciato ad effettuare alcune manovre sul piazzale. Con l'intento di parcheggiare, vicino agli amici, ha premuto accidentalmente l'acceleratore anziché il freno.



E' stato a quel punto che il ragazzo, come risulta dalle immagini della videosorveglianza, ha tentato di fermare il mezzo, che ha concluso la sua corsa contro le colonnine in pietra della balaustra. Alla fine brutta sorpresa anche per lui, visto che dovrà pagare una contravvenzione di 398 euro perché, avendo in disponibilità l'uso del mezzo, l'ha concesso a una persona priva di patente. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 4 mesi.



Essendo l'auto regolarmente assicurata, del danneggiamento, del valore di alcune migliaia di euro, risponderà come detto l'assicurazione. Le prime verifiche compiute da Aim Amcps hanno messo in evidenza la necessità di sostituire almeno sei delle colonnine in pietra della balaustra e forse anche lo stesso parapetto superiore. L'intervento di ripristino sarà eseguito in accordo con la Soprintendenza. Ultimo aggiornamento: 17:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA