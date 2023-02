Verona. Violenta rissa con 40 persone, il questore chiude il bar per 15 giorni

VERONA - Ieri mattina, 8 febbraio, personale della polizia amministrativa della Questura di Verona ha dato esecuzione al provvedimento di sospensione per 15 giorni dell’autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande al titolare dell’esercizio commerciale “Bar Fenix” di via Legnago. La misura è stata emessa a seguito della violenta rissa tra clienti scoppiata domenica, poco dopo mezzanotte, all’interno del locale e poi degenerata sfociando in una rissa collettiva all’esterno dell’esercizio pubblico.

Gli agenti delle Volanti sono riusciti a separare la quarantina di contendenti che si stavano affrontando, colpendosi con calci e pugni. Sul posto era dovuta intervenire anche Verona Emergenza che per prestare le prime cure ai giovani rimasti feriti negli scontri: uno presentava una vistosa ferita al volto, refertata con 15 giorni di prognosi, un altro con una ferita al capo e, infine, una terza persona con diverse contusioni. Il provvedimento del Questore è stato emesso al fine di ripristinare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.