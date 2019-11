Sfrecciano in monopattino nelle corsie dei bus: multati tre ragazzi

VERONA - Sfrecciavano sul monopattino in zona piazzale della Stazione tra le corsie preferenziali degli autobus in partenza e quelli in arrivo. Peccato che fossero anche privi della patente AM e quindi non in regola per l'uso del dispositivo. Tre minorenni sono stati sanzionati nei giorni scorsi da una pattuglia in borghese della Polizia locale che effettuava servizio in zona Stazione, e i mezzi sono stati sottoposti a fermo amministrativo per trenta giorni.



Dotati di un numero di serie, i dispositivi sono stati consegnati ai noleggiatori, giunti sul posto, e non potranno essere messi in circolazione fino a Natale. Informati anche i genitori dei ragazzi, a cui verranno notificati i verbali da 87 euro più le spese di notifica per un importo totale di 100 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA