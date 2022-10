Gran successo in laguna per Venice Hospitality Challenge

VENEZIA - Strepitoso successo per i montenegrini di Maxi Jena. L’imbarcazione guidata dallo skipper Milos Radonjic si è aggiudicata la vittoria nella nona edizione della Venice Hospitality Challenge ideata da Mirco Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia. La regata, straordinaria competizione velica che coinvolge l’alta hôtellerie, è l’unica che si disputa interamente nelle acque interne di una città, e quest’anno ha visto la partecipazione di 16 maxi yacht, timonati da altrettanti skipper di fama internazionale, che si sono sfidati nel bacino di San Marco e lungo il canale della Giudecca per contendersi l’ambito cappello del Doge.

La gara, iniziata con vento tra i sei e gli otto nodi da Est-Sud Est, ha visto fin da subito il Maxi Jena – Sina Centurion Palace prendere largamente la testa della classifica mantenendola fino al traguardo. Le emozioni non sono mancate lungo tutto il percorso con Way of Life – The Gritti Palace e Portopiccolo Prosecco Doc – Hotel Excelsior che si sono date battaglia per il secondo e terzo posto fino a quando la barca slovena è stata vittima di una secca lungo il canale della Giudecca, davanti alla fermata del vaporetto S. Spirito, facendo così salire Arca Sgr-Ca’ Sagredo sul podio. Il Moro di Venezia – Città di Venezia, con Tommaso Chieffi al timone ha vinto la classe Cruise festeggiando nel migliore dei modi il trentennale della vittoria nella Louis Vuitton Cup. Tra le imbarcazioni c’erano inoltre New Zealand Endeavour - Scuola Navale Militare “F. Morosini” e il maxi yacht Kiwi – Lega italiana per la lotta contro i tumori.