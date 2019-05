Appartamento Airbnb a Rialto infestato dalle cimici: studentessa finisce all'ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - In città per uncon l', aveva scelto di alloggiare in centro storico, affidandosi a unQuello che non avrebbe mai pensato, però, era di dover correre all'ospedale, ricoperta diA raccontare l'episodio, testimone indiretta del caso, attraverso un post su«La ragazza è dell'università di Montreal ed insieme ad altri 35 compagni di corso era a Venezia appunto per un workshop. Mentre tanti di loro avevano deciso di alloggiare in ostello a Mestre, lei, insieme alle amiche, preferendo vivere il centro storico in questi giorni, aveva affittato con due compagne un appartamento in zona Rialto».