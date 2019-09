di Nicola Munaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SPINEA (VENEZIA) - Poco prima delle 6 di mattina la, è un punto di ritrovo per pochi. Ieri erano in tre seduti alle macchinette. Dietro al bancone cambia-monete, c'era solo una giovane cassiera di origine straniera. Né lei, né tantomeno i tre clienti potevano immaginare di trovarsi all'interno di una scena da film quandosono entrati nel locale trasformano un'anonima alba in un colpo con tanto die di involontari ostaggi nascosti dietro alle slot per evitare di finire nel mirino dei rapinatori comparsi dal nulla.