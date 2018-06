Uccise un 33enne nel 2013: chioggiotto 45enne portato in carcere oggi

CHIOGGIA - Condannato a 18 anni di prigione per omicidio un 45enne di Chioggia (Venezia) è stato condotto in carcere dai carabinieri. I militari hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dall'Ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Venezia per la condanna per i reati di concorso in omicidio aggravato, soppressione di cadavere, rapina e porto illegale di armi da sparo. Reati commessi a Chioggia il 7 gennaio 2013 nell'ambito dell'uccisione di un 33enne moldavo. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Venezia.

