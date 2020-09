Niente party causa Covid, ma cene e premiazioni sono molto glamour

Ultimo aggiornamento: 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Ilsi nutre negli assembramenti, cresce e si sviluppa con le folle e allora, cocktail, balli. Ma Venezia77 non rinuncia del tutto alla, anche se le previste feste saranno tramutate in cene e il momento clou sarà ilcon ampio sfoggio di mascherine abbinate agli abiti o personalizzate. Stasera la mascherina di rigore sarà quella rossa delche per il sedicesimo anno consecutivo torna in laguna. «Non potevano non farlo - dice l'organizzatrice Tiziana Rocca -. Abbiamo dovuto fare delle modifiche, trasformare la tradizionale festa che richiamava centinaia di persone in una cena per i soli premiati e pochi ospiti, seguendo ovviamente tutti i protocolli di sicurezza. Ma volevamo esserci, ci teniamo a fare questo evento per dare un forte segnale di ripresa e per mandare un messaggio di normalità e tranquillità in questo periodo così particolare».In passerella al, prima di spostarsi in centro storico al Sina Centurion Palace Hotel per la cena, sfileranno dunque i personaggi dell'anno che riceveranno il premio Diva e Donna: l'attrice, la conduttrice televisiva, l'attore, la campionessa, la conduttrice televisiva, l'attrice, la modella e influencer, la velocista. Ma i riflettori saranno puntati soprattutto su Alessia Bonari che sul red carpet del Lido si presenterà con il camice da infermiera indossato sopra l'abito da sera: «Alessia riceverà il Premio Simbolo dell'anno - anticipa Tiziana Rocca - É l'infermiera diventata nota per la foto con il volto stanco a fine turno segnato dalla mascherina protettiva e per i post diventati virali sul web, in cui si dichiarava fiera ed innamorata del suo lavoro e incitava i giovani a rimanere a casa»., con il presidente della Biennale Roberto Cicutto e il direttore del festival di Venezia Alberto Barbera, saranno invece al cocktail a Villa Ines per un tributo a Lorenzo Soria, il presidente dell'Hfpa Golden Globe Awards deceduto lo scorso 7 agosto a Los Angeles. Ci saranno anche Martha De Laurentiis, l'attore Diego Boneta protagonista del film in concorso New Order, il compositore Andrea Guerra. Nell'occasione sarà presentato il programma del Terra Di Siena International Film Festival che consegnerà a Cate Blanchett il premio Seguso realizzato dai maestri vetrai di Murano.Cocktail anche a Venezia, alin piazza San Marco, per celebrare Unforgettable Venice, una nuova capsule collection di Diesel nata per omaggiare Venezia e che viene presentata durante la Mostra del cinema. Anche qui sarà obbligatoria la mascherina, ma quella messa in vendita sulla bancarella del famoso marchio di abbigliamento sarà benefica per supportare una serie di progetti sociali a sostegno delle famiglie colpite dalla crisi pandemica in Italia.E ieri sera agli Antichi Granai dell'hotel Cipriani, nell'isola della Giudecca, si è tenuto ilrenaissance, celebrating italian future organizzato da Vanity Fair, che ha dedicato un numero speciale alla Mostra del cinema, e da Tendercapital Productions che al festival ha portato il film con Pierfrancesco Favino, che passerà in concorso oggi, PadreNostro.(nella foto Claudia Gerini, nel titolo Tiziana Rocca)