Stracci, cuscini e borsoni: sulle strade ritornano i bivacchi

MESTRE - Sarà il caldo perché, almeno in via Carducci, una pattuglia della polizia municipale c'è quasi sempre. Ma da qualche giorno sono ripresi inel piazzale della fermata degli autobus, a fianco del supermercato Simply. Sbandati, perlopiù stranieri, che si stendono liberamente usando stacci e borsoni come materassi e cuscini a qualsiasi ora del giorno, e magari qualche bottiglia ad alta gradazione per conciliare il sonno. E se in via Carducci tutto ciò avviene sotto gli occhi dei mestrini che arrivano in centro, da domenica al parco del Piraghetto il bivacco è in mezzo ai giochi dei bambini, con un senza dimora che ha preso casa nel castello dei piccoli. Tanto che ora i vigili potenzieranno i controlli di prima mattina.